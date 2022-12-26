Kenan Işık'ın son görüntüsü ve sağlık durumu... Schumacher gibi yıllardır komadaydı: "Tıpkı hafızalarda kaldığı gibi..."

Ünlü sunucu Kenan Işık'ın 2014 yılında saunada düşüp başını çarpmasından tam 1 yıl önce 2013 yılında aynı olay ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in de başına geldi. Kayak yaptığı sırada kafasını çarpan Schumacher, tam 9 yıldan bu yana komada. Hastaneden çıkmasının ardından evine götürülen ve tedavisi evinde devam eden Schumacher'den tam 9 yıl sonra haber geldi.