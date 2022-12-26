Kenan Işık'ın son görüntüsü ve sağlık durumu... Schumacher gibi yıllardır komadaydı: "Tıpkı hafızalarda kaldığı gibi..."
Kenan Işık'ın son görüntüsü ve sağlık durumu hakkında yeni iddia ortaya atıldı. Schumacher gibi yıllardır komadaydı... 2013 yılında Alpler'de kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'den 9 yıl sonra haber geldi. Aynı kaderi yaşayan Kenan Işık'tan da 8 yıl sonra bir haber geldi. İşte 74 yaşındaki Kenan Işık'ın sağlık durumu ve Schumacher'den gelen haberin detayları...
26.12.2022 16:57 - Son Güncelleme: 26.12.2022 17:06
"TIPKI HAFIZALARDA KALDIĞI GİBİ..."
Kenan Işık'ın son görüntüsü ve sağlık durumu hakkında yeni bilgi! Schumacher gibi yıllardır komadaydı...
Ünlü sunucu Kenan Işık'ın 2014 yılında saunada düşüp başını çarpmasından tam 1 yıl önce 2013 yılında aynı olay ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in de başına geldi. Kayak yaptığı sırada kafasını çarpan Schumacher, tam 9 yıldan bu yana komada. Hastaneden çıkmasının ardından evine götürülen ve tedavisi evinde devam eden Schumacher'den tam 9 yıl sonra haber geldi.