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Haberler Magazin Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu Yusuf Güney'den akıllara durgunluk veren iddia "Yıllardır geziyor ben karşılaştım"

Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu Yusuf Güney'den akıllara durgunluk veren iddia "Yıllardır geziyor ben karşılaştım"

21 Mart 2014'te girdiği saunada fenalaşan Kenan Işık o gün, bugündür komada gözler ise ondan gelecek mutlu haberlerde. Geçtiğimiz günlerde eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın son sağlık durumu hangi açıklamalarda bulunmuştu. Son dönemde "Hiç mi metafizik duymadınız?" diyerek, yaşadığını iddia ettiği birbirinden ilginç deneyimlerini açıklayan Yusuf Güney bu kez Kenan Işık hakkında konuştu. İşte haberin detayları...

10.07.2023 08:57 - Son Güncelleme: 10.07.2023 09:06
Kenan Işık’ın son durumu merak ediliyordu Yusuf Güney’den akıllara durgunluk veren iddia Yıllardır geziyor ben karşılaştım

Yusuf Güney'den ağızları açık bırakan Kenan Işık iddiası...

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Kenan Işık’ın son durumu merak ediliyordu Yusuf Güney’den akıllara durgunluk veren iddia Yıllardır geziyor ben karşılaştım

Kenan Işık yıllardır komada olduğu için sağlık durumu ve son hali de zaman zaman merak konusu oluyor.

Kenan Işık’ın son durumu merak ediliyordu Yusuf Güney’den akıllara durgunluk veren iddia Yıllardır geziyor ben karşılaştım

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, saunanın ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Kenan Işık o günden bugüne komada...

Kenan Işık’ın son durumu merak ediliyordu Yusuf Güney’den akıllara durgunluk veren iddia Yıllardır geziyor ben karşılaştım

Işık'ın sağlık durumu hakkında dönem dönem yakın çevresinden açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde de eşi Beril Işık'tan konu hakkında bir açıklama gelmişti.

Kenan Işık’ın son durumu merak ediliyordu Yusuf Güney’den akıllara durgunluk veren iddia Yıllardır geziyor ben karşılaştım

Ünlü oyuncunun Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu." sözleriyle anlatmıştı.

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