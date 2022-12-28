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Haberler Magazin Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu eşi Beril Işık açıkladı! 2014'te saunada komaya girmişti: "Vücudunu artık tamamen..."

Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu eşi Beril Işık açıkladı! 2014'te saunada komaya girmişti: "Vücudunu artık tamamen..."

Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu eşi Beril Işık açıkladı! 21 Mart 2014'te saunada komaya girmişti... 74 yaşındaki Kenan Işık'ın sağlık durumunu açıklayan eşi Beril Işık, sözleriyle sevindirdi. 2013 yılında Alpler'de kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'den de önceki gün yeni haber gelmişti İşte aynı kaderi yaşayan ünlü isimler hakkında gelen yeni bilgi...

28.12.2022 16:46 - Son Güncelleme: 28.12.2022 17:07
Kenan Işık’ın son görüntüsü ve sağlık durumu... Schumacher gibi yıllardır komadaydı: Tıpkı hafızalarda kaldığı gibi...

"VÜCUDUNU ARTIK TAMAMEN..."

Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu eşi Beril Işık açıkladı! 21 Mart 2014'te saunada komaya girmişti...

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Kenan Işık’ın son görüntüsü ve sağlık durumu hakkında yeni bilgi! Schumacher gibi yıllardır komadaydı: Tıpkı hafızalarda kaldığı gibi...

Ünlü sunucu Kenan Işık'ın 2014 yılında saunada düşüp başını çarpmasından tam 1 yıl önce 2013 yılında aynı olay ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in de başına geldi.

Kenan Işık’ın son görüntüsü ve sağlık durumu... Schumacher gibi yıllardır komadaydı: Tıpkı hafızalarda kaldığı gibi...

Kayak yaptığı sırada kafasını çarpan Schumacher, tam 9 yıldan bu yana komada. Hastaneden çıkmasının ardından evine götürülen ve tedavisi evinde devam eden Schumacher'den tam 9 yıl sonra haber geldi.

Kenan Işık’ın son görüntüsü ve sağlık durumu... Schumacher gibi yıllardır komadaydı: Tıpkı hafızalarda kaldığı gibi...

GÖZ TEMASI KURABİLİYOR ANCAK DURUMU AYNI

Ünlü yarışçının göz teması kurabildiği ancak konuşamadı ve hareket edemediği öne sürüldü. Arkadaşları tarafından Schumacher hakkında yapılan son bilgilendirme bu yönde.

Kenan Işık’ın son görüntüsü ve sağlık durumu hakkında yeni bilgi! Schumacher gibi yıllardır komadaydı: Tıpkı hafızalarda kaldığı gibi...

BİR HABER DE KENAN IŞIK'IN SON DURUMUNDAN...

Kenan Işık yıllardır komada olduğu için sağlık durumu ve son hali de zaman zaman merak konusu oluyor. 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama geldi.

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