Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu eşi Beril Işık açıkladı! 2014'te saunada komaya girmişti: "Vücudunu artık tamamen..."
Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu eşi Beril Işık açıkladı! 21 Mart 2014'te saunada komaya girmişti... 74 yaşındaki Kenan Işık'ın sağlık durumunu açıklayan eşi Beril Işık, sözleriyle sevindirdi. 2013 yılında Alpler'de kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'den de önceki gün yeni haber gelmişti İşte aynı kaderi yaşayan ünlü isimler hakkında gelen yeni bilgi...
28.12.2022 16:46 - Son Güncelleme: 28.12.2022 17:07
"VÜCUDUNU ARTIK TAMAMEN..."
Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu eşi Beril Işık açıkladı! 21 Mart 2014'te saunada komaya girmişti...
BİR HABER DE KENAN IŞIK'IN SON DURUMUNDAN...
Kenan Işık yıllardır komada olduğu için sağlık durumu ve son hali de zaman zaman merak konusu oluyor. 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama geldi.