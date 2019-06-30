Kenan Işık'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti!

Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık, uzun zaman önce gittiği spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kenan Işık'ın son halini merak eden sevenleri gençlik haliyle karşılaşınca çok şaşırdı. İşte Kenan 71 yaşındaki Kenan Işık'ın ve diğer ünlülerin gençlik halleri...