Kenan Işık'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti!
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık, tam 4 yıl önce spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Işık'ın ani rahatsızlığı hayranlarını çok üzmüş, o gün bugündür herkes Kenan Işık'ın sağlık durumunu merak eder olmuştu. Kenan Işık'ın son halini merak eden hayranları, gençlik yıllarına ait fotoğrafları görünce adeta şok oldu. İşte Kenan Işık'ın şaşırtan görüntüsü...
Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık, uzun zaman önce gittiği spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kenan Işık'ın son halini merak eden sevenleri gençlik haliyle karşılaşınca çok şaşırdı. İşte Kenan 71 yaşındaki Kenan Işık'ın ve diğer ünlülerin gençlik halleri...