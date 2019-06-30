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Kenan Işık'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık, tam 4 yıl önce spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Işık'ın ani rahatsızlığı hayranlarını çok üzmüş, o gün bugündür herkes Kenan Işık'ın sağlık durumunu merak eder olmuştu. Kenan Işık'ın son halini merak eden hayranları, gençlik yıllarına ait fotoğrafları görünce adeta şok oldu. İşte Kenan Işık'ın şaşırtan görüntüsü...

30.06.2019 16:44 - Son Güncelleme: 30.06.2019 16:55
Kenan Işık'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti!

Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık, uzun zaman önce gittiği spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kenan Işık'ın son halini merak eden sevenleri gençlik haliyle karşılaşınca çok şaşırdı. İşte Kenan 71 yaşındaki Kenan Işık'ın ve diğer ünlülerin gençlik halleri...

Kenan Işık'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti!

Barış Arduç

Kenan Işık'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti!

Burak Özçivit

Kenan Işık'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti!

Engin Altan Düzyatan

Kenan Işık'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti!

Çağlar Çorumlu

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