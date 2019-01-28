Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Kenan Işık, bundan 4 yıl evvel gittiği spor salonunda rahatsızlanmıştı. Herkes o gün bugündür hastanede tedavi gören Kenan Işık için 'Uyandı mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Son durumu merak edilen Kenan Işık'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Kenan Işık'ın ve ünlülerin gençlik fotoğrafları.

28.01.2019 09:48 - Son Güncelleme: 28.01.2019 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





