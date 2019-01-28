Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Kenan Işık, bundan 4 yıl evvel gittiği spor salonunda rahatsızlanmıştı. Herkes o gün bugündür hastanede tedavi gören Kenan Işık için 'Uyandı mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Son durumu merak edilen Kenan Işık'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Kenan Işık'ın ve ünlülerin gençlik fotoğrafları.
28.01.2019 09:48
- Son Güncelleme: 28.01.2019 10:24
Herkes uzun süredir hastanede tedavi gören Kenan Işık'tan iyi bir haber beklerken, paylaşılan gençlik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
İŞTE YEŞİLÇAM YILDIZLARININ ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMLERİ...
Metin Erksan'ın çektiği ünlü 'Şeytan' filminin yerli versiyonunun başrol oyuncusu küçük 'şeytan kız'
Hollywood'un unutulmayan filmlerinden "Şeytan"ın Yeşilçam uyarlamasında küçük oyuncuya yeşilçam'ın kapılarını açtı.
Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı "şeytan" adlı film ile meşhur oldu.
Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.