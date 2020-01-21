Kenan Işık uyandı mı? Son hali merak edilen Kenan Işık'ın sağlık durumu iyiye mi gidiyor?

Kenan Işık 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşüp başını çarparak hastaneye kaldırılmış ve tam 6 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veriyordu. Yıl 2020... Ortaya atılan Kenan Işık uyandı iddiası gündeme bomba gibi düştü ve hayranları Kenan Işık'ın son sağlık durumunu bir hayli merak etmeye başladı. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan Kenan Işık bitkisel hayattan çıktı mı? Son hali merak edilen Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler haberimizin detayında...

21.01.2020 10:30 - Son Güncelleme: 21.01.2020 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





