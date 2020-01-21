Kenan Işık uyandı mı? Son hali merak edilen Kenan Işık'ın sağlık durumu iyiye mi gidiyor?
Kenan Işık 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşüp başını çarparak hastaneye kaldırılmış ve tam 6 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veriyordu. Yıl 2020... Ortaya atılan Kenan Işık uyandı iddiası gündeme bomba gibi düştü ve hayranları Kenan Işık'ın son sağlık durumunu bir hayli merak etmeye başladı. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan Kenan Işık bitkisel hayattan çıktı mı? Son hali merak edilen Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler haberimizin detayında...
Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı. Edinilen bilgiye göre Işık'ın durumunda bir değişiklik olmadığı " İyileşiyor" haberlerine kaynak gösterilen eşi Beril Işık'ın sözlerinin 2014 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Aileye yakın isimlerden alının bilgiye göre ünlü sanatçının sağlık durumunda iyiye ya da kötüye gidiş yok.
BERİL IŞIK'TAN KENAN IŞIN'IN SON SAĞLIK DURUMUNA DAİR AÇIKLAMA
"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"
Ünlü oyuncunun Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi Beril Işık 2014 yılında Kenan Işık'ın son durumunu anlattı; "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."
KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?
Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu.