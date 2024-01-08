Kenan Işık hakkında söyledikleriyle olay yaratmıştı! Yusuf Güney yine yaptı yapacağını "Ben hep uzaya gidiyorum zaten"

Son dönemde astral seyahate merak saran ve geçtiğimiz günlerde Kenan Işık hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündeminin ilk sıralarına oturan Yusuf Güney'den çok konuşulacak sözler. Daha önce Türkiye'nin astral seyahate hazır olmadığını söyleyip, Kenan Işık hakkında açıklamalarda bulunan Güney, yine ilginç bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Yusuf Güney'in astral seyahat hakkında yaptığı açıklama çok konuşulmuştu geçtiğimiz günlerde.
Daha önce 6 Şubat depremleriyle ilgili "Depremi gördüm. Depremin yaşanacağını söylemiştim arkadaşlarıma, benim gitmem lazım demiştim. Her şeyiyle birebir rüyalarımda ve astral seyahatlerimde gördüm. O yüzden Survivor'dan erken ayrıldım" ifadelerini kullanan Güney'den bir Kenan Işık açıklaması gelmişti.
"Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" açıklamalarıyla tanınan Güney bir YouTube programına konuk olmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: