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Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin terasından paylaştı! Annesi de yanında...

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, şu sıralar annesi Nuray Hanım'ın da desteği ile kızı Lalin ile ilgileniyor. Güzel oyuncunun doğum sonrası, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile görüntüleri günlerce konuşuldu. İkilinin mutluluğu ve heyecanı adeta gözlerinden okunuyordu. Magazin camiasının yanı sıra sosyal medyanın da yakından takip ettiği 33 yaşındaki Sinem Kobal, evinin terasından Boğaz manzaralı Gökkuşağı paylaşımında bulundu. Ardından Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'dan da aynı paylaşım geldi.

04.11.2020 18:51 - Son Güncelleme: 04.11.2020 18:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





