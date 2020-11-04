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Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin terasından paylaştı! Annesi de yanında...

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, şu sıralar annesi Nuray Hanım'ın da desteği ile kızı Lalin ile ilgileniyor. Güzel oyuncunun doğum sonrası, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile görüntüleri günlerce konuşuldu. İkilinin mutluluğu ve heyecanı adeta gözlerinden okunuyordu. Magazin camiasının yanı sıra sosyal medyanın da yakından takip ettiği 33 yaşındaki Sinem Kobal, evinin terasından Boğaz manzaralı Gökkuşağı paylaşımında bulundu. Ardından Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'dan da aynı paylaşım geldi.

04.11.2020 18:51 - Son Güncelleme: 04.11.2020 18:57
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin terasından paylaştı! Annesi de yanında...

Kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, Instagram'dan paylaşımda bulundu. Evinin terasından Boğaz görülen Sinem Kobal'ın Gökkuşağı paylaşımının ardından annesi Nuray Kobal'dan da benzer bir fotoğraf geldi. Bunu gören hayranları Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evini bir hayli merak etti. İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere ünlülerin evleri...

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Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin terasından paylaştı! Annesi de yanında...

DEMET ÖZDEMİR'İN YENİ VİLLASI!
Kendisine ait bahçesi ve havuzu bulunan Acarken'teki villanın yerine Zekeriyaköy'ü tercih eden ve buradan villa alan Demet Özdemir'in bu ev için 4 milyon TL verdiği iddia ediliyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin terasından paylaştı! Annesi de yanında...

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin terasından paylaştı! Annesi de yanında...

DEMET'İN ESKİ İKİ KATLI LÜKS VİLLASI
Yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile bölüm başı ücretine zam yapan oyuncu, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyordu. İki katlı villanın kendisine ait bahçesi ve havuzu vardı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin terasından paylaştı! Annesi de yanında...

Genç oyuncu kıyafet odasından, spor salonuna kadar hiçbir detayın unutulmadığı evinden sık sık fotoğraf paylaşıyordu.

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