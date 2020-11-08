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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'miladi takvim' sorusu! Tam ortadaki gün...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 'Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılını tam ortasındaki gün hangisi olacaktı' sorusu damga vurdu. İşte o sorunun yanıtı ve yarışmadan kareler…

08.11.2020 02:23 - Son Güncelleme: 08.11.2020 02:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





