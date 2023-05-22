Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'deki yarışmacı arkadaşı ile aynı kaderi paylaştı! Sorudaki o detay ise şoke etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 200 bin TL'lik soruya gelen yarışmacı, yıllar önce yarışmaya katılan arkadaşı ile aynı kaderi paylaştı. Öte yandan 200 bin TL değerindek "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusunun cevabı şoke etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
22.05.2023 02:24 - Son Güncelleme: 22.05.2023 02:31