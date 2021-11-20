Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam rüzgarı! Şener Şen, Ayşen Gruda ve Münir Özkul...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Yeşilçam rüzgarı esti. Bir yarışmacıya sorulan "Şener Şen, Ayşen Gruda ve Münir Özkul arasında geçen dinlediğiniz konuşmalar hangi filme aittir?" sorusu tüm dikkatleri üzerine topladı. Yarışmacı, seyirci jokerini kullanararak soruya "Neşeli Günler" yanıtını verdi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Neşeli Günler' sorusu ve yeni bölümden kareler...
20.11.2021 00:54
- Son Güncelleme: 20.11.2021 01:11
Bir yarışmacıya sorulan "Şener Şen, Ayşen Gruda ve Münir Özkul arasında geçen dinlediğiniz konuşmalar hangi filme aittir?" sorusu dikkat çekti.
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Neşeli Günler' sorusu ve yeni bölümden kareler...