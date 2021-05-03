Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam rüzgarı: Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde adeta Yeşilçam rüzgarı esti... Yarışmacılara sorulan "'Hele Yar Zalım Yar' adlı türküyü Kemal Sunal hangi filmde seslendirmiştir?" ve "Cüneyt Arkın, 'Yalnız Adam' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" soruları geceye damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın ile ilgili sorulan soruların cevabı ne? İşte detaylar...
03.05.2021 01:00
- Son Güncelleme: 03.05.2021 01:25