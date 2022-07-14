Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun cevabı için seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı şok oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Çeliği özel bir biçimde hızla soğutarak daha çok sertleşmesini sağlamak" hangi deyimin sözlük tanımıdır? sorusunun cevabını seyirciye soran yarışmasıcı hayatının şokunu yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
14.07.2022 02:03 - Son Güncelleme: 14.07.2022 02:03
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Çeliği özel bir biçimde hızla soğutarak daha çok sertleşmesini sağlamak" hangi deyimin sözlük tanımıdır? sorusunun cevabını seyirciye soran yarışmasıcı hayatının şokunu yaşadı.