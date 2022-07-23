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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de "Sinekyutan nedir?" sorusunun cevabı şoke etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de "Sinekyutan nedir?" sorusunun cevabı şoke etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 100 bin TL değerindeki "Sinekyutan nedir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

23.07.2022 01:14 - Son Güncelleme: 23.07.2022 01:24
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Sinekyutan nedir? sorusunun cevabı şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Sinekyutan nedir? sorusunun cevabı şoke etti

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Sinek yutan?" sorusunun cevabı şoke etti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Sinekyutan nedir? sorusunun cevabı şoke etti

SORU: Sinekyutan nedir?

CEVAP: BİR KUŞTUR (A)

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Sinekyutan nedir? sorusunun cevabı şoke etti

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Sinekyutan nedir? sorusunun cevabı şoke etti
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