Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran Osmanlı sorusu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Yarışmacıya yöneltilen bu soruyu görenler cevabı öğrenmek için telefona sarıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
04.08.2022 00:51 - Son Güncelleme: 04.08.2022 00:55
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...