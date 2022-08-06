Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de hareketleri ve cevaplarıyla geceye damga vuran yarışmacı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde hareketleri ve cevaplarıyla geceye damga vurdu. "16 Nisan 2022'de , Güney Kore'de kapalı spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusunda çekilen yarışmacı 100 bin TL'lik ödül almayı başardı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
06.08.2022 00:28 - Son Güncelleme: 06.08.2022 00:28
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde hareketleri ve cevaplarıyla ilgi çeken yarışmacı geceye damga vurdu.
"16 Nisan 2022'de , Güney Kore'de kapalı spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusunda çekilen yarışmacı 100 bin TL'lik ödül almayı başardı.
SORU: "16 Nisan 2022'de , Güney Kore'de kapalı spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?"
CEVAP: KAĞIT UÇAK (C)