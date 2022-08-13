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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem izleyenleri hem de yarışmacıyı güldürdü. Salako, Davaro, Feyzo ve Maho şıklarıyla yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

13.08.2022 01:38 - Son Güncelleme: 13.08.2022 01:45
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru!

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru!

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru!

SORU: "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?"

CEVAP: SALAKO (A)

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru!

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru!
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