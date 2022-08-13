Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru!
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem izleyenleri hem de yarışmacıyı güldürdü. Salako, Davaro, Feyzo ve Maho şıklarıyla yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
13.08.2022 01:38 - Son Güncelleme: 13.08.2022 01:45
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.
SORU: "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?"
CEVAP: SALAKO (A)