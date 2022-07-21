Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 'Barış Manço'lu 'Yolla Yarim' rüzgarı: Cem Karaca dedi elendi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümüne milli boksör Büşra Işıldar, damgasını vurdu. Kendisine yöneltilen 'Yolla Yarim' şarkılı sesli soruda joker hakkını kullanmayan Işıldar, Cem Karaca yanıtını verdi. Ancak doğru cevap Barış Manço idi. Genç boksör 2000 TL ile yarışmaya veda etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...
ATV ekranlarında yayınlanan ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni programı 'Kim Milyoner Olmak İster', bugün yepyeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.
HERKESİ ŞAŞIRTTI
Bu hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Büşra Işıldar, milli başarılarıyla hem izleyicileri, hem de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.
Milli boksör Büşra Işıldar, Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği okuduğunu ve aldığı ödüllerden bahsetti.
2017, 2018, 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Işıldar, 2021 yılında ise dünya şampiyonu olduğunu açıkladı.
Başarılı bir performans sergileyen Işıldar, dördüncü soruya kadar ulaştı.
Yarışmacının karşısına sesli bir soru çıktı. Yarışmacıya, 'Dinlediğiniz 'Yolla Yarim' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?' sorusu soruldu.
Joker hakkını kullanmak istemeyen yarışmacı, 'D- Cem Karaca' şıkkını seçti. Ancak doğru cevap 'B- Barış Manço' olacaktı.