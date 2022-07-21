Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ’Barış Manço’lu ’Yolla Yarim’ rüzgarı: Cem Karaca dedi elendi

Milli boksör Büşra Işıldar, Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği okuduğunu ve aldığı ödüllerden bahsetti.



2017, 2018, 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Işıldar, 2021 yılında ise dünya şampiyonu olduğunu açıkladı.



Başarılı bir performans sergileyen Işıldar, dördüncü soruya kadar ulaştı.