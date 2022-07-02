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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de " Hangisi maydanozgillerdendir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de " Hangisi maydanozgillerdendir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi maydanozgillerdendir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

02.07.2022 03:19 - Son Güncelleme: 02.07.2022 03:24
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de Hangisi maydanozgillerdendir? sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de Hangisi maydanozgillerdendir? sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi maydanozgillerdendir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de Hangisi maydanozgillerdendir? sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı

SORU: Hangisi maydanozgillerdendir?"

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de Hangisi maydanozgillerdendir? sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı

CEVAP: HAVUÇ (B)

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de Hangisi maydanozgillerdendir? sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

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