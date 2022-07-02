Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de " Hangisi maydanozgillerdendir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi maydanozgillerdendir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
02.07.2022 03:19 - Son Güncelleme: 02.07.2022 03:24
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi maydanozgillerdendir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.