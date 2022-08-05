Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi parmak ısırttı! Sinem Kobal’ın güzeller güzeli annesine bakın hayran bıraktı! Gören dilini ısırdı
Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi parmak ısırttı! ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, hem başarılı kariyeri hem de Sinem Kobal ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise kayınvalidesi ile çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın annesini görenler adeta hayran kaldı. Nuray Kobal için "Sinem'in güzelliğinin sebebi belli oldu", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesi...
05.08.2022 23:07 - Son Güncelleme: 05.08.2022 23:07
ATV ekranlarının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile Ayvalık Cunda Adası'nda evlendi. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı oldu.
Hem başarılı kariyeri hem de Sinem Kobal ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiren İmirzalıoğlu, bu kez kayınvalidesi ile çok konuşuldu.
Nuray Kobal için "Sinem'in güzelliğinin sebebi belli oldu", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı.