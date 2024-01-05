Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal kızı Lalin’le ev halini paylaştı! Anne-kız koltuğa boylu boyunca uzanıp...

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi. Oyuncu çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, ilk göz ağrısı Lalin'le Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu. Anne kız paylaşımı yapan Kobal, Lalin ile koltuğa sere serpe uzanıp verdiği bir pozu yayınladı. İşte anne-kızın ev hali...
ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, geçen aylarda verdiği bir röportajda eşi Sinem Kobal'a duyduğu aşkı haykırmış ve açıklamalarıyla "Körkütük aşık" dedirtmişti.
Attıkları her adımla dikkat çeken ünlü çift, şimdi ise Sinem Kobal'ın paylaşımıyla gündeme geldi. 2 çocuk annesi Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yeni bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, ilk göz ağrısı Lalin ile ev halini Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.