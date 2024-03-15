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Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı Lalin'den annesine hediye! Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: "Maşallah"

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Selena'nın yıldızı Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı büyüttü. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Sinem Kobal son olarak minik kızı Lalin'in hediyesini takipçileriyle paylaştı. İşte minik Lalin'in annesine hediyesi...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 23:21 Güncelleme 15 Mart 2024, 23:38
Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı Lalin’den annesine hediye! Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: Maşallah 1

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı Lalin’den annesine hediye! Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: Maşallah 2

Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'den annesine hediye!

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı Lalin’den annesine hediye! Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: Maşallah 3

Ünlü oyuncu yine pozlarıyla ilgi odağı olmaya devam ederken eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğraflarına beğeni yağmıştı.

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