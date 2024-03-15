Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı Lalin'den annesine hediye! Sinem Kobal boynuna takıp paylaştı: "Maşallah"

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Selena'nın yıldızı Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı büyüttü. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Sinem Kobal son olarak minik kızı Lalin'in hediyesini takipçileriyle paylaştı. İşte minik Lalin'in annesine hediyesi...