Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...

SİNEM KOBAL KAÇ YAŞINDA?

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın son hali yine sosyal medya gündeminde, 'Güzel anne' olarak yerini alırken, ünlü oyuncunu yaşı merak konusu oldu. İşte genç görünümü ile dikkat çeken Sinem Kobal ve ünlülerin yaşları...