Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...
Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal, doğuma günler kala Instagram'dan yeni kareler paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak siyah beyaz bir fotoğrafla hayranlarının karşısına çıkan Sinem Kobal'ı görenler yaşını merak ediyor. 'Sinem Kobal kaç yaşında?' sorusunun yanıtı ise, kız annesi olmak için gün sayan Sinem Kobal hayranlarını şaşırtıyor...
06.10.2020 16:58
- Son Güncelleme: 06.10.2020 16:58
DİĞER GALERİLER