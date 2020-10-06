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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal, doğuma günler kala Instagram'dan yeni kareler paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak siyah beyaz bir fotoğrafla hayranlarının karşısına çıkan Sinem Kobal'ı görenler yaşını merak ediyor. 'Sinem Kobal kaç yaşında?' sorusunun yanıtı ise, kız annesi olmak için gün sayan Sinem Kobal hayranlarını şaşırtıyor...

06.10.2020 16:58 - Son Güncelleme: 06.10.2020 16:58
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...

8.5 aylık hamile Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak gölet manzarlı bir video paylaşan Sinem Kobal, ardından siyah beyaz bir fotoğraf ile takipçilerinin karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...

SİNEM KOBAL KAÇ YAŞINDA?

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın son hali yine sosyal medya gündeminde, 'Güzel anne' olarak yerini alırken, ünlü oyuncunu yaşı merak konusu oldu. İşte genç görünümü ile dikkat çeken Sinem Kobal ve ünlülerin yaşları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...

BUSE VAROL

25 Mart 1990

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...


BUKET AYDIN

1 Ocak 1985

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...

HİLAL ALTINBİLEK
21 Ocak 1991

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