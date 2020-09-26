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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı yoksa Sinem Kobal mı?

Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 32 yaşındaki güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor. Sık sık Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal sosyal medyayı salladı. Nedeni ise Shakira'ya olan benzerliği. Sinem Kobal'ın dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.

26.09.2020 17:06 - Son Güncelleme: 26.09.2020 17:06
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı yoksa Sinem Kobal mı?

Bir süre sonra ilk çocuğunu kucağına alacak olan Sinem Kobal dünyaca ünlü Shakira'ya benzetildi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı yoksa Sinem Kobal mı?

İkilinin fotoğraflarını yan yana getiren hayranları benzerliğe dikkat çekmiş oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı yoksa Sinem Kobal mı?
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı yoksa Sinem Kobal mı?

Sinem Kobal, daha önce de defalarca Shakira'ya benzetilmişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı yoksa Sinem Kobal mı?

ÜNLÜLERİN, ÜNLÜ BENZERLERİ

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

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