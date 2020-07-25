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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı Sinem Kobal mı?

Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 32 yaşındaki güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor. Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal'ın son paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tam not aldı. Öte yandan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. İşte Sinem Kobal'ın paylaştığı o fotoğraf.

25.07.2020 15:02 - Son Güncelleme: 25.07.2020 15:02
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı Sinem Kobal mı?

Bir süre sonra ilk çocuğunu kucağına alacak olan Sinem Kobal'ın 'pişşt' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden hem tam not aldı hem de dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetildi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı Sinem Kobal mı?

İŞTE SİNEM KOBAL'IN O FOTOĞRAFI

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı Sinem Kobal mı?

Sinem Kobal, daha önce de defalarca Shakira'ya benzetilmişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı Sinem Kobal mı?

ÜNLÜLERİN, ÜNLÜ BENZERLERİ

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı Sinem Kobal mı?

İpek Filiz Yazıcı'nın "Elite" dizisiyle hayatımıza giren Ester Expósito'ya olan benzerliği dikkat çekici.

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