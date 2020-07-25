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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla şaşırttı: Shakira mı Sinem Kobal mı?

Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 32 yaşındaki güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor. Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal'ın son paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tam not aldı. Öte yandan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. İşte Sinem Kobal'ın paylaştığı o fotoğraf.

25.07.2020 15:02 - Son Güncelleme: 25.07.2020 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





