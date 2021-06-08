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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncu mini elbisesiyle poz verdi takipçileri övgü yağdırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan Kobal, mini elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kobal'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek oyuncuya övgü yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o pozu…

08.06.2021 17:43 - Son Güncelleme: 08.06.2021 17:43
Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncu mini elbisesiyle poz verdi takipçileri övgü yağdırdı

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 6 ay önce kızı Lalin'i dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncu mini elbisesiyle poz verdi takipçileri övgü yağdırdı

Kızı Lalin'i kucağına aldıktan sonra setlere ara veren taze anne Sinem Kobal, havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açtı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncu mini elbisesiyle poz verdi takipçileri övgü yağdırdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Kobal, mini elbisesiyle verdiği tatil pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncu mini elbisesiyle poz verdi takipçileri övgü yağdırdı

Doğumdan kısa süre sonra eski formuna kavuşan Sinem Kobal'ın fit hali dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kobal'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek oyuncuya övgü yağdırdı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncu mini elbisesiyle poz verdi takipçileri övgü yağdırdı

İşte Sinem Kobal'ın mini elbisesi ile yaptığı tatil paylaşımı...