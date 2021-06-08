Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncu mini elbisesiyle poz verdi takipçileri övgü yağdırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal tatil sezonunu açtı! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan Kobal, mini elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kobal'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek oyuncuya övgü yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o pozu…

08.06.2021 17:43 - Son Güncelleme: 08.06.2021 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





