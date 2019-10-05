Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik fotoğrafları şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bildiğiniz gibi değil...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, seyircilerin ve hayranlarının çok araştırdığı isimlerin başında geliyor. Yer aldığı projeler ile adından söz ettiren İmirzalıoğlu Sinem Kobal ile olan evliliği ile de magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Bir modellik yarışması ile hayatlarımız giren Kenan İmirzalıoğlu, daha sonra yere aldığı projelerle kariyer basamaklarını birer, ikişer tırmandı ve Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri haline geldi. Şimdi sizi hikayenin en başına, Kenan İmirzalıoğlu'nun şöhret dünyasına ilk adım attığı yıllara götürüyoruz. Modellik yarışması dönemine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı Kenan İmirzalıoğlu'nun. Şaşırmamak elde deği... Kenan İmirzalıoğlu'nun bu hali sizi çok şaşırtacak...

05.10.2019 14:35 - Son Güncelleme: 05.10.2019 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





