Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın Mayıs ayında sezon finali yapan sevilen dizi Çukur'a dahil olacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bundan 3 yıl önce dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği bu süre zarfında devam etti. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sinem Kobal'ın değişimi şaşkına çevirdi. İşte Sinem Kobal'ın değişimi...

26.07.2019 19:04 - Son Güncelleme: 26.07.2019 19:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





