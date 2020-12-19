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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler dönüp bir daha bakıyor! Alakaları yok gibi ama...

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal hakkında araştırma yapanlar Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görünce şaştı kaldı. İki kardeş ilk bakışta birbirlerine hiç benzemese de dikkatli bakıldığında benzer yanları görülüyor. İşte başta Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

19.12.2020 17:22 - Son Güncelleme: 19.12.2020 17:23
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler dönüp bir daha bakıyor! Alakaları yok gibi ama...

Güzel oyuncu Sinem Kobal magazinin en çok merak edilen isimlerinden biri olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hakkında her detay merak edilen Sinem Kobal'ın özel hayatına dair her detay merak edilirken kardeşini görenler şaştı kaldı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler dönüp bir daha bakıyor! Alakaları yok gibi ama...

İşte başta Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler dönüp bir daha bakıyor! Alakaları yok gibi ama...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler dönüp bir daha bakıyor! Alakaları yok gibi ama...
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler dönüp bir daha bakıyor! Alakaları yok gibi ama...
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