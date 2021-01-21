Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı.

Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal'ın Instagram hesabından paylaştığı eski fotoğraflar ile sık sık dikkat çekiyor. Çocukları Sinem ve Kerem Kobal ile yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşan anne Nuray Kobal'a yorum ve beğeni yağarken, güzel oyuncu da annesinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yer verdi.