Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Fit haliyle ve güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Kobal'a annesi Nuray Kobal'dan yorum, kardeşi Kerem Kobal'dan ise beğeni gecikmedi.
21.01.2021 11:01
- Son Güncelleme: 21.01.2021 11:22
Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal'ın Instagram hesabından paylaştığı eski fotoğraflar ile sık sık dikkat çekiyor. Çocukları Sinem ve Kerem Kobal ile yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşan anne Nuray Kobal'a yorum ve beğeni yağarken, güzel oyuncu da annesinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yer verdi.
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