Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Fit haliyle ve güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Kobal'a annesi Nuray Kobal'dan yorum, kardeşi Kerem Kobal'dan ise beğeni gecikmedi.

21.01.2021 11:01 - Son Güncelleme: 21.01.2021 11:22
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Ekim ayında doğum yapan ve verdiği doğum kiloları ile sık sık gündeme gelen güzel anne Sinem Kobal, Instagram pozuyla en çok konuşulanlar arasına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı.

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafını anne Nuray Kobal yorumsuz, kardeş Kerem Kobal ise beğenisiz bırakmadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı.

Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal'ın Instagram hesabından paylaştığı eski fotoğraflar ile sık sık dikkat çekiyor. Çocukları Sinem ve Kerem Kobal ile yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşan anne Nuray Kobal'a yorum ve beğeni yağarken, güzel oyuncu da annesinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yer verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı.

İşte Sinem Kobal'ın ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Anne yorumsuz, kardeş beğenisiz bırakmadı.

BAŞAK DİZER

Annesi Gülhan Dizer

DİĞER GALERİLER