Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...
Sinem Kobal, Mayıs ayında sezon finali yapacak olan Çukur dizisine dahil olacağı iddia edildi. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın, yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı öne sürüldü. 31 yaşındaki Sinem Kobal'ın bölüm başına 50 bin lira kazanacağı belirtildi. Güzel oyuncunun yıllar önceki hali ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Sinem Kobal'ın değişimi!
10.04.2019 16:41
- Son Güncelleme: 10.04.2019 17:06
Sinem Kobal'ın yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı belirtildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz gün eşi Kenan İmirzalıoğlu ve evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Bazen işimiz gereği daha iddialı şeyleri tercih edebiliyoruz. Ben bir ayakkabıya 30-40 bin TL vermem. Verene de saygı duyarım. Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.
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