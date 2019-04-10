Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sinem Kobal'ın yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı belirtildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz gün eşi Kenan İmirzalıoğlu ve evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Bazen işimiz gereği daha iddialı şeyleri tercih edebiliyoruz. Ben bir ayakkabıya 30-40 bin TL vermem. Verene de saygı duyarım. Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.