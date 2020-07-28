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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve güzeller güzel hamile eşi Sinem Kobal, magazin camiasının en popüler çiftlerinden biri. Her paylaşımları olay olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bir süre önce ilk çocuğunu kucağına alacak. Tabi herkes Sinem Kobal'a hamileliği çok yakıştırdı. Şimdi en çok merak edilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin kime benzeyeceği. Sinem Kobal'a montajla hamilelik fotoğrafı yapan hayranları Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın çocukluk fotoğraflarını yan yana getirip şimdiden bunu tartışmaya başladı bile. Tabi ortaya da Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hiç görülmemiş çocukluk fotoğrafları çıktı. İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

28.07.2020 15:47 - Son Güncelleme: 28.07.2020 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





