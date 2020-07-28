Haberler Galeri Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve güzeller güzel hamile eşi Sinem Kobal, magazin camiasının en popüler çiftlerinden biri. Her paylaşımları olay olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bir süre önce ilk çocuğunu kucağına alacak. Tabi herkes Sinem Kobal'a hamileliği çok yakıştırdı. Şimdi en çok merak edilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin kime benzeyeceği. Sinem Kobal'a montajla hamilelik fotoğrafı yapan hayranları Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın çocukluk fotoğraflarını yan yana getirip şimdiden bunu tartışmaya başladı bile. Tabi ortaya da Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hiç görülmemiş çocukluk fotoğrafları çıktı. İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

28.07.2020 15:47 - Son Güncelleme: 28.07.2020 15:47
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı

Bir yanda güzeller güzeli Sinem Kobal diğer tarafta Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucu Kenan İmirzalıoğlu. Ünlü çift yakın zamanda çocuklarını kucaklarına almayı sabırsızlıkla beklerken diğer bir yandan sosyal medya onları konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı

HAYRANLARI MONTAJ YAPARSA

Sinem Kobal'ın hayranlarının yaptıkları bu fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı

Fotoğrafın aslı ise dünyaca ünlü model Miranda Kerr'e ait.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı

Sinem Kobal bu kadar popüler olunca ortaya da kimsenin görmediği fotoğraflar çıkıyor. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin kime benzeyeceğini merak edenler çoktan çocukluk fotoğraflarını karşılaştırmaya başladı bile. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı

Oğulcan Engin

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hülya Şen yine soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...
Hülya Şen yine soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...