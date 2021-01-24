Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan beğeni yağdı! Güzelliğiyle hayran bırakan Sinem Kobal'ın müstakbel yengesine bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan beğeni yağdı! Geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan güzel oyuncu ve ailesi sosyal medyanın yakın takibinde. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal sevgilisi ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sinem Kobal'ın müstakbel yengesi güzelliği ile yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, anne Kobal ve güzel oyuncunun da fotoğrafı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte magazin camiasının en sevilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun genişleyen ailesi...

24.01.2021 16:47 - Son Güncelleme: 24.01.2021 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





