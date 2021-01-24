Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan beğeni yağdı! Güzelliğiyle hayran bırakan Sinem Kobal'ın müstakbel yengesine bakın!
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan beğeni yağdı! Geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan güzel oyuncu ve ailesi sosyal medyanın yakın takibinde. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal sevgilisi ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sinem Kobal'ın müstakbel yengesi güzelliği ile yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, anne Kobal ve güzel oyuncunun da fotoğrafı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte magazin camiasının en sevilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun genişleyen ailesi...
Sinem Kobal'ın müstakbel yengesi güzelliğiyle hayran bıraktı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ailesi genişliyor. Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alan çiftten Sinem Kobal, kardeşinin sevgilisi ile fotoğrafını beğenmesi ile dikkat çekti. Anne Nuray Kobal'ın da beğendiği fotoğrafa yorum yağdı.