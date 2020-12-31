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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden geldi. 2 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, Instagram'dan yeni pozlar paylaştı. 33 yaşındaki güzel oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı. Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal'ın son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Kobal'a ilk yorum annesi Nuray Kobal'dan geldi. İşte Sinem Kobal ve annesi...

31.12.2020 17:12 - Son Güncelleme: 31.12.2020 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





