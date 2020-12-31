Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden geldi. 2 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, Instagram'dan yeni pozlar paylaştı. 33 yaşındaki güzel oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı. Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal'ın son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Kobal'a ilk yorum annesi Nuray Kobal'dan geldi. İşte Sinem Kobal ve annesi...
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden geldi. Geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan oyuncu Sinem Kobal'ın doğum kilolarından tamamen kurtulduğu görüldü. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış, sırrı merak konusu olmuştu.
FİT SİNEM
Sinem Kobal'ın doğum yapmasına rağmen fazla kilolarından hemen kurtulması dikkat çekti. Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını merak etti. Oyuncu Sinem Kobal, online spor dersleri alarak eski görünümüne kavuştu. Kızı Lalin'i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı.