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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden geldi. 2 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, Instagram'dan yeni pozlar paylaştı. 33 yaşındaki güzel oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı. Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal'ın son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Kobal'a ilk yorum annesi Nuray Kobal'dan geldi. İşte Sinem Kobal ve annesi...

31.12.2020 17:12 - Son Güncelleme: 31.12.2020 17:37
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden geldi. Geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan oyuncu Sinem Kobal'ın doğum kilolarından tamamen kurtulduğu görüldü. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış, sırrı merak konusu olmuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...

İki ay önce doğum yapan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan gelen yeni paylaşımlara ilk yorum anne Nuray Kobal'dan geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...

FİT SİNEM
Sinem Kobal'ın doğum yapmasına rağmen fazla kilolarından hemen kurtulması dikkat çekti. Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını merak etti. Oyuncu Sinem Kobal, online spor dersleri alarak eski görünümüne kavuştu. Kızı Lalin'i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...

Pandemi dönemi nedeniyle evden dışarı çıkmayan Kobal, spor hocası ile internet üzerinden ders yapıyor. Antremanlarını evinde yapan ünlü oyuncu, ayrıca beslenmesine de dikkat ediyor. Kızını emziren oyuncu, bir uzman tarafından verilen özel diyeti uyguluyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...

Sinem Kobal'ın yeni pozlarına yorum yapan annesi de en az kızı kadar sosyal medyanın takip ettiği isimler arasında yer alıyor. İşte ünlü isimlerin anneleri ve Sinem Kobal'ın annesi...

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