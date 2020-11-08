Haberler Galeri Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle görenleri şoke etti! 'Lalin uyurken...'

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle görenleri şoke etti! 'Lalin uyurken...'

2 hafta önce doğum yapan 33 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal'dan ilk kareler geldi. Instagram hesabından arka arkaya fotoğraflar yayınlayan çiçeği burnunda anne paylaşımına, 'Lalin uyurken...' notunu yazdı. Kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın son halini görenler, 'Nasıl doğum yapıp bu fizikte olabiliyorsun?' şeklinde yorumlar yöneltti. Doğum sonrası hali ile beğeni yağmuruna tutulan Sinem Kobal'ın son hali...

08.11.2020 12:52 - Son Güncelleme: 08.11.2020 13:18
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle görenleri şoke etti! 'Lalin uyurken...'

İkisi de Türkiye'nin sevilen oyuncusu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu... İki hafta önce anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle görenleri şoke etti! 'Lalin uyurken...'

2016 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, şu sıralar anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle görenleri şoke etti! 'Lalin uyurken...'

İki hafta önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle görenleri şoke etti! 'Lalin uyurken...'

Çiçeği burnunda anne Kobal, doğum sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti. Son hali ile kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'a, 'Nasıl doğum yapıp bu fizikte olabiliyorsun?', '41 kere maşallah' yorumları yapıldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle görenleri şoke etti! 'Lalin uyurken...'

Güzel oyuncu köpeğiyle yaptığı paylaşıma "Lalin uyurken" notunu düştü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...
Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...