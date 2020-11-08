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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle görenleri şoke etti! 'Lalin uyurken...'

2 hafta önce doğum yapan 33 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal'dan ilk kareler geldi. Instagram hesabından arka arkaya fotoğraflar yayınlayan çiçeği burnunda anne paylaşımına, 'Lalin uyurken...' notunu yazdı. Kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın son halini görenler, 'Nasıl doğum yapıp bu fizikte olabiliyorsun?' şeklinde yorumlar yöneltti. Doğum sonrası hali ile beğeni yağmuruna tutulan Sinem Kobal'ın son hali...

08.11.2020 12:52 - Son Güncelleme: 08.11.2020 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





