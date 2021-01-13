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Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...

Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal, evinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kızı Lalin'i göstereceği günü iple çeken hayranları, Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımlarını anbean takip ediyor. Attığı her adım, paylaştığı her fotoğrafla adından söz ettiren güzel anne Sinem Kobal, evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medya gündeminde yerini aldı. İşte fit hali ile beğeni yağmuruna tutulan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvasından kareler...

13.01.2021 09:58 - Son Güncelleme: 13.01.2021 11:02
Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...

SİNEM VE KENAN'IN AŞK YUVASI!

Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! Ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor şu günlerde. Koronavirüs nedeni ile vaktini evde kızı lalin ile birlikte geçiren Sinem Kobal, evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...

Doğumdan hemen sonra online derslerle doğum sonrası kilolarından kurtulan Sinem Kobal, Instagram pozuyla dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...

Doğum sonrası kısa sürede eski görünümüne kavuşan Sinem Kobal'ın evinin bahçesinden paylaştığı bu fotoğraf sonrası hayranları 'Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası'nı merak etmeye başladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...

İşte herkesin merak ettiği Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...

OĞULCAN VE EZGİ AYNI EVE ÇIKTI

Yaklaşık bir yıldır mutlu birliktelikleri devam eden Ezgi Eyüboğlu- Oğulcan Engin çifti, birlikte yaşamaya karar verdi. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Acarkent'te kirası 20 bin TL olan bir ev kiraladı.İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.

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