Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum yapan eşi Sinem Kobal evinin bahçesinden paylaştı! İşte Sinem ve Kenan'ın aşk yuvası...

OĞULCAN VE EZGİ AYNI EVE ÇIKTI

Yaklaşık bir yıldır mutlu birliktelikleri devam eden Ezgi Eyüboğlu- Oğulcan Engin çifti, birlikte yaşamaya karar verdi. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Acarkent'te kirası 20 bin TL olan bir ev kiraladı.İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.