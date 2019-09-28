Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'teki partneri Zeynep Tokuş bambaşka biri oldu! Son hali dudak uçuklattı

Yusuf, Kuşçu Emin, Zeynep ve diğerleri... Deli Yürek dizisi bir dönem damgasını vurmuştu. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un yer aldığı dizi, özellikle Kenan İmirzalıoğlu için bir sıçrama noktası oldu. Ancak işler Zeynep Tokuş için öyle gitmedi. Bir süre Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat verdikten sonra Zeynep Tokuş ortalardan kayboldu. Hayatlarımıza Türkiye güzeli olarak giren Zeynep Tokuş, mutsuz iki evlilik sonrası yeniden evlendi ve bambaşka bir hayatı seçti. Yoga eğitmeni olan 42 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor. Hadi gelin başta Deli Yürek'in Zeynep'i, Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Zeynep Tokuş'un son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

28.09.2019 16:16 - Son Güncelleme: 28.09.2019 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





