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Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'te büyük aşkıydı! Zeynep Tokuş bir değişti pir değişti! Son hali ağızları açık bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı efsane dizi "Deli Yürek"teki büyük aşkı olarak hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, yıllar içindeki değişimiyle adeta bambaşka biri oldu. Oyunculuğuyla ve güzelliğiyle dönemin en popüler isimlerinden biri olan Tokuş, şimdilerde son haliyle ağızları açık bırakıyor. İşte Zeynep Tokuş'un son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 16:45 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 16:45
Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te büyük aşkıydı! Zeynep Tokuş bir değişti pir değişti! Son hali ağızları açık bıraktı 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı efsane dizi "Deli Yürek"teki büyük aşkı olarak hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, yıllar içindeki değişimiyle adeta bambaşka biri oldu. Oyunculuğuyla ve güzelliğiyle dönemin en popüler isimlerinden biri olan Tokuş, şimdilerde son haliyle ağızları açık bırakıyor. İşte Zeynep Tokuş'un son hali...

Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te büyük aşkıydı! Zeynep Tokuş bir değişti pir değişti! Son hali ağızları açık bıraktı 2

"Deli Yürek" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Zeynep Tokuş, dizi sona erdikten sonra bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te büyük aşkıydı! Zeynep Tokuş bir değişti pir değişti! Son hali ağızları açık bıraktı 3

Ancak, zaman içinde geçirdiği inanılmaz dönüşümle yeniden gündeme geldi.

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