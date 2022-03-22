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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'te büyük aşkı Zeynep'ti! Lastikliğin şovunu yapıyor! Zeynep Tokuş hiç öyle 44 yaşında gibi değil

Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'te büyük aşkı Zeynep'ti! Lastikliğin şovunu yapıyor! Zeynep Tokuş hiç öyle 44 yaşında gibi değil

Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı şimdilerde yoga eğitmenliği yapan ve birbirinden iddialı hareketlerle adından söz ettiren Zeynep Tokuş Instagram fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, şu sıralar dünyanın başka bir ucunda denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Tokuş'a beğeni yağıyor, hayranları 44 yaşındaki ünlü isme, "İnsan hiç mi değişmez" yorumlarında bulunuyor.

22.03.2022 14:31 - Son Güncelleme: 22.03.2022 14:32
Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te büyük aşkı Zeynep’ti! Lastikliğin şovunu yapıyor! Zeynep Tokuş hiç öyle 44 yaşında gibi değil

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Tokuş'un yer aldığı Deli Yürek dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Dizide hayat verdiği Zeynep karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Zeynep Tokuş, Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazındı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te büyük aşkı Zeynep’ti! Lastikliğin şovunu yapıyor! Zeynep Tokuş hiç öyle 44 yaşında gibi değil

Çok uzun zamandır bir projede yer almayan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Tokuş, uzun süredir kariyerine yoga eğitmeni olarak devam diyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te büyük aşkı Zeynep’ti! Lastikliğin şovunu yapıyor! Zeynep Tokuş hiç öyle 44 yaşında gibi değil

3 çocuk annesi Tokuş, sosyal medya hesabından yaptığı zor yoga duruşları ile magazin gündemine oturmayı başarıyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te büyük aşkı Zeynep’ti! Lastikliğin şovunu yapıyor! Zeynep Tokuş hiç öyle 44 yaşında gibi değil

ESNEKLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

44 yaşındaki Zeynep Tokuş, son olarak sosyal medya hesabından esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te büyük aşkı Zeynep’ti! Lastikliğin şovunu yapıyor! Zeynep Tokuş hiç öyle 44 yaşında gibi değil

Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi olan Zeynep Tokuş, son paylaşımıyla da ağızları açık bırakı.

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