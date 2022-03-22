Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'te büyük aşkı Zeynep'ti! Lastikliğin şovunu yapıyor! Zeynep Tokuş hiç öyle 44 yaşında gibi değil
Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı şimdilerde yoga eğitmenliği yapan ve birbirinden iddialı hareketlerle adından söz ettiren Zeynep Tokuş Instagram fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, şu sıralar dünyanın başka bir ucunda denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Tokuş'a beğeni yağıyor, hayranları 44 yaşındaki ünlü isme, "İnsan hiç mi değişmez" yorumlarında bulunuyor.
22.03.2022 14:31 - Son Güncelleme: 22.03.2022 14:32
Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Tokuş'un yer aldığı Deli Yürek dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Dizide hayat verdiği Zeynep karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Zeynep Tokuş, Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazındı.
Çok uzun zamandır bir projede yer almayan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Tokuş, uzun süredir kariyerine yoga eğitmeni olarak devam diyor.
ESNEKLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
44 yaşındaki Zeynep Tokuş, son olarak sosyal medya hesabından esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını paylaştı.