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Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınmıştı! Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatlarımıza oyuncu olarak girmesine vesile olmuştu. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un yer aldığı dizi, özellikle Kenan İmirzalıoğlu için bir sıçrama noktası oldu. Ancak işler Zeynep Tokuş için öyle gitmedi. Bir süre Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat verdikten sonra Zeynep Tokuş ortalardan kayboldu. Deli Yürek dizisiyle yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yoga eğitmenliğine başladı. Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla bu yolda harcadığı çabayı takipçileriyle paylaştı. Zeynep Tokuş, paylaşımında "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor. Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak" ifadelerini kullandı.

29.12.2020 16:49 - Son Güncelleme: 29.12.2020 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





