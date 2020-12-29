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Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınmıştı! Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatlarımıza oyuncu olarak girmesine vesile olmuştu. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un yer aldığı dizi, özellikle Kenan İmirzalıoğlu için bir sıçrama noktası oldu. Ancak işler Zeynep Tokuş için öyle gitmedi. Bir süre Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat verdikten sonra Zeynep Tokuş ortalardan kayboldu. Deli Yürek dizisiyle yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yoga eğitmenliğine başladı. Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla bu yolda harcadığı çabayı takipçileriyle paylaştı. Zeynep Tokuş, paylaşımında "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor. Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak" ifadelerini kullandı.

29.12.2020 16:49 - Son Güncelleme: 29.12.2020 16:56
Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınmıştı! Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

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Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınmıştı! Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınmıştı! Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal meyda hesabından yayınlayan Zeynep Tokuş, bu süreçte harcadığı çabayı takipçileriyle paylaştı.

Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınmıştı! Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

43 yaşındaki Tokuş, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınmıştı! Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor.

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