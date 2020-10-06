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Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek dizisinde Yusuf'un büyük aşkı Zeynep'ti! Zeynep Tokuş'un son hali ağızları açık bıraktı
Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek dizisinde Yusuf'un büyük aşkı Zeynep'ti! Zeynep Tokuş'un son hali ağızları açık bıraktı
1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatlarımıza oyuncu olarak girmesine vesile olmuştu. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un yer aldığı dizi, özellikle Kenan İmirzalıoğlu için bir sıçrama noktası oldu. Ancak işler Zeynep Tokuş için öyle gitmedi. Bir süre Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat verdikten sonra Zeynep Tokuş ortalardan kayboldu. Hayatlarımıza Türkiye güzeli olarak giren Zeynep Tokuş, mutsuz iki evlilik sonrası yeniden evlendi ve bambaşka bir hayatı seçti. Yoga eğitmeni olan 42 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor. Zeynep Tokuş son paylaşım ile yine formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkat çeken Zeynep Tokuş'un karın hareketi ağızları açık bıraktı. İşte Deli Yürek dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Zeynep Tokuş'un karın hareketi...
06.10.2020 15:49
- Son Güncelleme: 06.10.2020 15:49
1998'de katıldığı bir güzellik yarışmasının ardından Deli Yürek'te gönüllerde taht kuran Tokuş 7'den 77'ye hepimizin beğenisini kazanmıştı. 2002 yılında kısa süreli de olsa Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterini oynadığını hatırladınız mı?
Ekranların unutulmayan dizilerinden Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olarak hafızalara kazınan Zeynep Tokuş şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı.
3 çocuk annesi Zeynep Tokuş son zamanlarda sosyal medyanın ilgi odağı olan isimlerden. 43 yaşındaki Zeynep Tokuş sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakıyor.
Şimdilerde yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, birbirinden sor ve esnek haretketleriyle parmak ısırtıyor.
Zeynep Tokuş'un son olarak yaptığı karın hareketi ortalığı karışıtırdı.