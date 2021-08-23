Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek'in yıldızı! Zeynep Tokuş'un annesine bakın hayran bıraktı
Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek'in yıldızı! Zeynep Tokuş'un annesi görenler hayran kaldı. 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa annesi ile gündeme geldi. İşte Ali, Ayşe ve Alp adında 3 evlada sahip olan Zeynep Tokuş'un ailesi...
23.08.2021 14:46
- Son Güncelleme: 23.08.2021 17:25