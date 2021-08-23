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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek'in yıldızı! Zeynep Tokuş'un annesine bakın hayran bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek'in yıldızı! Zeynep Tokuş'un annesine bakın hayran bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek'in yıldızı! Zeynep Tokuş'un annesi görenler hayran kaldı. 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa annesi ile gündeme geldi. İşte Ali, Ayşe ve Alp adında 3 evlada sahip olan Zeynep Tokuş'un ailesi...

23.08.2021 14:46 - Son Güncelleme: 23.08.2021 17:25
Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek’in yıldızı! Zeynep Tokuş’un annesine bakın hayran bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek'in yıldızı! Ailesi ile gündeme gelen Zeynep Tokuş, annesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya onları konuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek’in yıldızı! Zeynep Tokuş’un annesine bakın hayran bıraktı

Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol arkadaşı olarak karşımıza çıkan ve milyonların sevgisini kazanan Zeynep Tokuş, aynı zamanda 1998 Türkiye Güzeli...

Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek’in yıldızı! Zeynep Tokuş’un annesine bakın hayran bıraktı

Eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden ve ünlülere de yoga dersi veren Zeynep Tokuş, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek’in yıldızı! Zeynep Tokuş’un annesine bakın hayran bıraktı

Eşi ve çocukları ile sık sık paylaşımda bulunan Zeynep Tokuş, annesinin fotoğrafını paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük aşkı olarak hafızalara kazınmıştı Deli Yürek’in yıldızı! Zeynep Tokuş’un annesine bakın hayran bıraktı

İşte başta Zeynep Tokuş olmak üzere ünlülerin aileleri...

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