Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik partneriydi! Üç çocuk annesi Zeynep Tokuş öyle bir hareket yaptı ki ağızlar açık kaldı! “O nasıl duruş”
Üç çocuk annesi Zeynep Tokuş öyle bir hareket yaptı ki! Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle yıldızı parlayan ve adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Tokuş, oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmeni oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da vücudunun esnekliğini sık sık gözler önüne serdi. 44 yaşındaki Tokuş, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı zor yoga hareketiyle baş aşağı kahve içen oyuncu, ağızları açık bıraktı. Tokuş'u görenler "Kim der 3 çocuk annesi", "O nasıl bir duruş" yorumlarında bulundu. İşte Zeynep Tokuş'un herkesi şaşkına çeviren o paylaşımı...
18.04.2022 21:59 - Son Güncelleme: 18.04.2022 22:00
1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olan ve 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım atan Zeynep Tokuş, Kenan İmirzalıoğlu ile partner olduğu yapımla adından uzun süre söz ettirdi.