RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... "Kaç senedir çalışmıyorum" diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de asistan Şebnem karakteriyle hafızalara kazındı Bade İşçil... Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün köpeği Mösyö ile Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Bade İşçil, maddi zorluk yaşadığından bahsetti. "Özgür olmayı, para kazanmayı özledim" diyen 37 yaşındaki İşçil, doğal haliyle de dikkatleri üzerine çekti.

30.04.2021 10:00 - Son Güncelleme: 30.04.2021 10:14
Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... Kaç senedir çalışmıyorum diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... "Kaç senedir çalışmıyorum" diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı! Bade İşçil, köpeği Mösyö ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni projeler için beklemede olduğunu söyleyen oyuncu, şöyle konuştu;

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Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... Kaç senedir çalışmıyorum diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı!

"İşimizi özledik, özgür olmayı, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum, çok şükür kendi yağımda kavruluyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık o kadar açılamadık."

Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... Kaç senedir çalışmıyorum diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı!

Muhabirlerin pandemi döneminde dizilerdeki öpüşme sahneleri hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine İşçil, "Oyuncu, oyunculuk gereği her şeyi yapabilir. İş oraya gelene kadar sonuçta aynı ortamdalar. Ama ben şu an sağlıklı bulmuyorum" şeklinde konuştu. Alışveriş sonrası görüntülenen Bade İşçil, basın mensuplarıyla sohbet etti. Güzel oyuncu, koronavirüs pandemisi döneminde mümkün oldukça dışarı çıkmadığını söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... Kaç senedir çalışmıyorum diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı!

Hayvanseverliğiyle bilinen 37 yaşındaki oyuncu, usta sanatçı Bülent Ersoy'un 55 tilki kürküyle yapıldığı iddia edilen 450 bin TL'lik paltosuyla ilgili konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... Kaç senedir çalışmıyorum diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı!

"ELİMİ BİLE SÜRMÜYORUM"

Bir çocuk annesi İşçil, "Ben kürk giyemiyorum. Elimi bile sürmüyorum. Mağazanın önünden geçerken içimden kötü şeyler söylüyorum" açıklamasını yaptı.