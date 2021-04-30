Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... "Kaç senedir çalışmıyorum" diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de asistan Şebnem karakteriyle hafızalara kazındı Bade İşçil... Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün köpeği Mösyö ile Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Bade İşçil, maddi zorluk yaşadığından bahsetti. "Özgür olmayı, para kazanmayı özledim" diyen 37 yaşındaki İşçil, doğal haliyle de dikkatleri üzerine çekti.
Muhabirlerin pandemi döneminde dizilerdeki öpüşme sahneleri hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine İşçil, "Oyuncu, oyunculuk gereği her şeyi yapabilir. İş oraya gelene kadar sonuçta aynı ortamdalar. Ama ben şu an sağlıklı bulmuyorum" şeklinde konuştu. Alışveriş sonrası görüntülenen Bade İşçil, basın mensuplarıyla sohbet etti. Güzel oyuncu, koronavirüs pandemisi döneminde mümkün oldukça dışarı çıkmadığını söyledi.