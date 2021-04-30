Kenan İmirzalıoğlu'nun asistan Şebo'suydu... "Kaç senedir çalışmıyorum" diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı!

"İşimizi özledik, özgür olmayı, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum, çok şükür kendi yağımda kavruluyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık o kadar açılamadık."