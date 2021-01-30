Kenan İmirzalıoğlu'nu onunla yan yana görenlerin tek yorumu 'Hık demiş burnundan düşmüş' oldu! Sinem Kobal'ın eşi meğer...
ATV ekranlarının en çok izlenen programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal kısa bir süre önce ilk çocukları Lalin'i kucaklarını almışlardı. Evliliklerine gıpta ile bakılan çift hem özel yaşamlarını hem de kızları Lalin'i gözlerinde uzak tutmayı başarıyor. Kenan İmirzalıoğlu baba olduktan sonra en çok merak edilen şey kendi babası oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun merak edilen babası Mustafa İmirzalıoğlu…
ATV ekranlarının en çok izlenen programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, program sırasında babalık ile ilgili bir itirafta bulunmuştu. 'Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum 'demişti. Güzel oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu dört yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.