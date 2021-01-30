Kenan İmirzalıoğlu'nu onunla yan yana görenlerin tek yorumu 'Hık demiş burnundan düşmüş' oldu! Sinem Kobal'ın eşi meğer...

ATV ekranlarının en çok izlenen programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal kısa bir süre önce ilk çocukları Lalin'i kucaklarını almışlardı. Evliliklerine gıpta ile bakılan çift hem özel yaşamlarını hem de kızları Lalin'i gözlerinde uzak tutmayı başarıyor. Kenan İmirzalıoğlu baba olduktan sonra en çok merak edilen şey kendi babası oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun merak edilen babası Mustafa İmirzalıoğlu…

30.01.2021 16:47 - Son Güncelleme: 30.01.2021 16:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





