Kenan İmirzalıoğlu’ndan tokat sözleri ’yakıştıramadım’ Eşi Sinem Kobal’la ikinci çocuk için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu...

"WILL SMITH'E HİÇ YAKIŞMADI"

Ünlü oyuncu İmirzalıoğlu, "Eşi kanser olsa, kemoterapi görüyor olsa anlamaya çalışırım. Will Smith'e hiç yakışmadı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Farklı bir tepki gösterilebilirdi" şeklinde konuştu.