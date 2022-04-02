Kenan İmirzalıoğlu'ndan tokat sözleri 'yakıştıramadım' Eşi Sinem Kobal'la ikinci çocuk için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu...
Türkiye'nin gözde çifti Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci çocukları için artık günleri sayıyor. Kızları Lalin'e kardeş geleceğini ve yine bir kızları olacağınıı duyuran çift çocuklarını gözden uzak tutmalarıyla meşhur. Ünlü çiftin bebeklerini ne zaman kucaklarına alacağı, adının ne olacağı herkes tarafından merak edilirken, Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kameralara takıldı. İmirzalıoğlu, meslektaşı Will Smith'in, Oscar töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokatla ilgili açıklama yaptı.
02.04.2022 16:44 - Son Güncelleme: 02.04.2022 16:44
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'deydi. Oyuncu, Oscar'da yaşanan tokat krizi ile dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Kenan İmirzalıoğlu, Oscar törenine damga vuran Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatla ilgili konuştu.
"WILL SMITH'E HİÇ YAKIŞMADI"
Ünlü oyuncu İmirzalıoğlu, "Eşi kanser olsa, kemoterapi görüyor olsa anlamaya çalışırım. Will Smith'e hiç yakışmadı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Farklı bir tepki gösterilebilirdi" şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, Alopesi hastalığı nedeniyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtması ile ilgili Oscar Ödülleri'nde espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.