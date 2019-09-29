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Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un rol aldığı Deli Yürek oyuncuları bakın şimdilerde ne yapıyor...

Kenan İmirzalıoğlu Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile yeniden ekranlara dönüyor. Bir dönemin efsane ismi Deli Yürek ile gönüllerde taht kurmayı başaran yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Deli Yürek'teki oyuncu arkadaşlarının şimdilerde ne yaptığını merak ediyor musunuz? Başrolde Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un bulunduğu, Ekim 1998'de başlayan ve 4 sezon boyunca herkesi ekran başına kitleyen Deli Yürek dizisi oyuncuları bakın şimdilerde neler yapıyor...

29.09.2019 18:00 - Son Güncelleme: 29.09.2019 18:11
Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un oynadığı Deli Yürek oyuncuları bakın şimdilerde ne yapıyor...

Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un başrol paylaştığı Deli Yürek dizisinin oyuncuları bakın şimdilerde ne yapıyor...

Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un oynadığı Deli Yürek oyuncuları bakın şimdilerde ne yapıyor...

Ağabey - Demir Karahan

Ağabey rolünü oynayan Demir Karahan hepimizin merakla takip ettiği bir karakterdi. Devletin derinliklerinde kirli organizasyonlar yürütürdü. Deli Yürek'ten sonra Kurtlar Vadisi, Kınalı Kuzular, Emret Komutanım, Muro, Tatar Ramazan ve Can Kırıkları gibi yapımlarda da kendisini gördük.

Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un oynadığı Deli Yürek oyuncuları bakın şimdilerde ne yapıyor...

Ali - Atilla Karagöz

Oto tamircide Yusuf'un bir numaralı kankası, dert ortağı olan Ali'yi Atilla Karagöz canlandırmıştı. Kendisini Deli Yürek'ten sonra çok sık göremedik. En son Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde yer almıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un oynadığı Deli Yürek oyuncuları bakın şimdilerde ne yapıyor...

Avukat Ayşegül - Ebru Cündübeyoğlu

Evhamlı halleri ile dikkatleri çeken Avukat Ayşegül'ü Cündübeyoğlu canlandırmıştı. Kendisini daha sonra Komedi Dükkanı, Yalancı Romantik, Avrupa Avrupa ve Galip Derviş gibi yapımlarda izlemiştik. Son olarak ise Ağladıkça isimli filmde yer alıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un oynadığı Deli Yürek oyuncuları bakın şimdilerde ne yapıyor...

Oktay - Nejat İşler

Nejat İşler de diziden sonra çok aktif bir şekilde beyaz perde ve tv hayatına devam etti. Kaybedenler Kulübü ve Behzat Ç. hala unutulmazlar arasında. Daha sonradan Gümüşlükspor'a başkanlık da yaptı.

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