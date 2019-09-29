Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un rol aldığı Deli Yürek oyuncuları bakın şimdilerde ne yapıyor...

Kenan İmirzalıoğlu Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile yeniden ekranlara dönüyor. Bir dönemin efsane ismi Deli Yürek ile gönüllerde taht kurmayı başaran yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Deli Yürek'teki oyuncu arkadaşlarının şimdilerde ne yaptığını merak ediyor musunuz? Başrolde Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un bulunduğu, Ekim 1998'de başlayan ve 4 sezon boyunca herkesi ekran başına kitleyen Deli Yürek dizisi oyuncuları bakın şimdilerde neler yapıyor...

29.09.2019 18:00 - Son Güncelleme: 29.09.2019 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





