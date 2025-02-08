Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.
Ünlü çift, evlendikten 4 yıl sonra kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
2022'de de Leyla'ya kavuşarak aynı heyecanı ikinci kez yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tatil için ailecek Maldivler'e gitti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal da tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
Peş peşe pozlar yayınlayan Sinem Kobal'ın kızlarıyla çekildiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü çiftin gözlerden uzak tuttuğu kızları Lalin ve Leyla'yı gören sosyal medya kullanıcıları, "Ne kadar büyümüşler", "Maşallah size" yorumlarında bulundu.
İşte Sinem Kobal'ın o pozları...
Öte yandan Maldivler tatilinden sonra İstanbul'a geri dönen Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal çifti, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.
Tatilin nasıl geçtiği sorusuna yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu "İyiyiz çok şükür. Çocuklarla birlikte tatile gittik, sağ salim evimize geri geldik" dedi.
Ünlü çift, kızlarını da ilk kez objektiflerden saklamadı. Lalin anneye Leyla ise babaya benzetildi.