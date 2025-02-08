Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.

2022'de de Leyla'ya kavuşarak aynı heyecanı ikinci kez yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tatil için ailecek Maldivler'e gitti.