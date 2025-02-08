SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

2016 yılında evlenen ünlü çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte tatil için Maldivler'e gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal da kızlarıyla veridği tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü çiftin gözlerden uzak tuttuğu kızları Lalin ve Leyla'yı gören sosyal medya kullanıcıları, "Ne kadar büyümüşler", "Maşallah size" yorumlarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 17:23
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Ünlü çift, evlendikten 4 yıl sonra kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

2022'de de Leyla'ya kavuşarak aynı heyecanı ikinci kez yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tatil için ailecek Maldivler'e gitti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal da tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Peş peşe pozlar yayınlayan Sinem Kobal'ın kızlarıyla çekildiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Ünlü çiftin gözlerden uzak tuttuğu kızları Lalin ve Leyla'yı gören sosyal medya kullanıcıları, "Ne kadar büyümüşler", "Maşallah size" yorumlarında bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

İşte Sinem Kobal'ın o pozları...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Öte yandan Maldivler tatilinden sonra İstanbul'a geri dönen Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal çifti, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Tatilin nasıl geçtiği sorusuna yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu "İyiyiz çok şükür. Çocuklarla birlikte tatile gittik, sağ salim evimize geri geldik" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları büyüdü! Maldivler tatilindeki anne-kız pozları ortalığı salladı

Ünlü çift, kızlarını da ilk kez objektiflerden saklamadı. Lalin anneye Leyla ise babaya benzetildi.