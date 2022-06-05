Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci kızları korkutmuştu! Hastaneye kaldırılan 20 günlük Leyla bebeğin sağlık durumu nasıl?
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci kızları korkutmuştu! Hastaneye kaldırılan 20 günlük 'Leyla bebeğin sağlık durumu nasıl?' merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, Lalin'den sonra dünyaya gelen ikinci kızları Leyla'yı 20 gün önce kucağına almıştı... Çiftin kızları rahatsızlandı. İmirzalıoğlu'nun menajeri, minik Leyla'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Leyla İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu...
05.06.2022 14:25 - Son Güncelleme: 05.06.2022 14:28
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci kızları korkutmuştu! Hastaneye kaldırılan 20 günlük Leyla bebeğin sağlık durumu nasıl?
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getirdi.
Haberin gündem olmasıyla açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, "Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı" dedi.