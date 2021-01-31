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Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan...

Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Ekim ayında dünyaya gelen Lalin İmirzalıoğlu, anne ve babasının hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin İmirzalıoğlu adına, Geleceğe Nefes adlı etkinlik kapsamında çiftin hayranları Ankara ve Rize'de fidan diktirdi. Önceki gün kuaför çıkışında görüntülenen Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kızı adına dikilen fidanlar hakkında onure olduklarını dile getirdi. Annesi Sinem Kobal'a benzerliği ile merak konusu olan Lalin İmirzalıoğlu, kısa sürede anne ve babasının çocukluk fotoğraflarıyla sosyal medya gündeminde bir kez daha yerini aldı.

31.01.2021 13:57 - Son Güncelleme: 31.01.2021 14:17
Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan...

KENAN İMİRZALIOĞLU VE KIZI LALİN'DEN HABER VAR!

Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hayranlarından Lalin İmirzalıoğlu adına Ankara ve Rize'de fidan dikildi.Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere takıldı. "Biraz acelem var, başka zaman konuşalım" diyen oyuncu, gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap verdi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan...

"BİZİ ÇOK ONURE ETTİ"

Kızı Lalin için yapılan ağaç dikimi kampanyası hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Lalin'in daha ayakları yere basmadan onun için fidanlar dikilmesi çok mutlu etti. Tabii ki güzel bir şey memleketin yeşermesine ailecek katkıda bulunmak. Hakikaten çok keyifli, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi çok onure etti" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan...

"SİNEM MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"

İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın hamile olduğunu öğrenmesinden sonra, "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen İmirzalıoğlu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum" demişti.

Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan...

Ekim ayında Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin'inannesi Sinem Kobal'a benzediğini açıklayan Kenan İmirzalıoğlu, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" demişti.

Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan...

2020 Ekim ayında dünyaya gelen Lalin İmirzalıoğlu'nun yüzünü merak eden sosyal medya kullanıcıları, Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıolu'nun çocukluk hallerini araştırmaya başladı. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin çocukluk hali...