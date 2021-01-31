Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan...

"SİNEM MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"

İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın hamile olduğunu öğrenmesinden sonra, "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen İmirzalıoğlu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum" demişti.