Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan...
Kenan İmirzalıoğlu ve kızından haber var! Ekim ayında dünyaya gelen Lalin İmirzalıoğlu, anne ve babasının hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin İmirzalıoğlu adına, Geleceğe Nefes adlı etkinlik kapsamında çiftin hayranları Ankara ve Rize'de fidan diktirdi. Önceki gün kuaför çıkışında görüntülenen Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kızı adına dikilen fidanlar hakkında onure olduklarını dile getirdi. Annesi Sinem Kobal'a benzerliği ile merak konusu olan Lalin İmirzalıoğlu, kısa sürede anne ve babasının çocukluk fotoğraflarıyla sosyal medya gündeminde bir kez daha yerini aldı.
KENAN İMİRZALIOĞLU VE KIZI LALİN'DEN HABER VAR!
Annesi Sinem Kobal'a benzeyen Lalin'in ayakları daha yere basmadan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hayranlarından Lalin İmirzalıoğlu adına Ankara ve Rize'de fidan dikildi.Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere takıldı. "Biraz acelem var, başka zaman konuşalım" diyen oyuncu, gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap verdi.
"BİZİ ÇOK ONURE ETTİ"
Kızı Lalin için yapılan ağaç dikimi kampanyası hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Lalin'in daha ayakları yere basmadan onun için fidanlar dikilmesi çok mutlu etti. Tabii ki güzel bir şey memleketin yeşermesine ailecek katkıda bulunmak. Hakikaten çok keyifli, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi çok onure etti" dedi.
"SİNEM MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"
İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın hamile olduğunu öğrenmesinden sonra, "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen İmirzalıoğlu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum" demişti.